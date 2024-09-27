Капризов занял 16-е место в топ-50 действующих игроков НХЛ по версии Sportsnet. Панарин – 17-й, Шестеркин – 19-й
Кирилл Капризов расположился на 16-й позиции в рейтинге лучших хоккеистов НХЛ.
Инсайдеры Sportsnet составили рейтинг 50 лучших игроков лиги на сезон-2024/25.
Канадский канал ранее опубликовал список хоккеистов, занявших 40-21 места.
При его составлении рейтинга учитывалось только то, как хоккеисты, как ожидается, выступят в сезоне-2024/25.
20. Митч Марнер («Торонто»);
19. Игорь Шестеркин («Рейнджерс»);
18. Адам Фокс («Рейнджерс»);
17. Артемий Панарин («Рейнджерс»);
16. Кирилл Капризов («Миннесота»);
15. Мэттью Ткачак («Флорида»);
14. Джек Хьюз («Нью-Джерси»);
13. Роман Йоси («Нэшвилл»);
12. Брэйден Пойнт («Тампа»);
11. Александр Барков («Флорида»).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sportsnet
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