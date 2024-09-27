Капризов занял 16-е место в топ-50 действующих игроков НХЛ по версии Sportsnet. Панарин – 17-й, Шестеркин – 19-й

Кирилл Капризов расположился на 16-й позиции в рейтинге лучших хоккеистов НХЛ.

Инсайдеры Sportsnet составили рейтинг 50 лучших игроков лиги на сезон-2024/25.

Канадский канал ранее опубликовал список хоккеистов, занявших 40-21 места.

При его составлении рейтинга учитывалось только то, как хоккеисты, как ожидается, выступят в сезоне-2024/25.

20. Митч Марнер («Торонто »);

19. Игорь Шестеркин («Рейнджерс»);

18. Адам Фокс («Рейнджерс»);

17. Артемий Панарин («Рейнджерс»);

16. Кирилл Капризов («Миннесота»);

15. Мэттью Ткачак («Флорида»);

14. Джек Хьюз («Нью-Джерси »);

13. Роман Йоси («Нэшвилл»);

12. Брэйден Пойнт («Тампа»);

11. Александр Барков («Флорида»).