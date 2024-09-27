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  • Капризов занял 16-е место в топ-50 действующих игроков НХЛ по версии Sportsnet. Панарин – 17-й, Шестеркин – 19-й
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Капризов занял 16-е место в топ-50 действующих игроков НХЛ по версии Sportsnet. Панарин – 17-й, Шестеркин – 19-й

Кирилл Капризов расположился на 16-й позиции в рейтинге лучших хоккеистов НХЛ.

Инсайдеры Sportsnet составили рейтинг 50 лучших игроков лиги на сезон-2024/25.

Канадский канал ранее опубликовал список хоккеистов, занявших 40-21 места.

При его составлении рейтинга учитывалось только то, как хоккеисты, как ожидается, выступят в сезоне-2024/25.

20. Митч МарнерТоронто»);

19. Игорь ШестеркинРейнджерс»);

18. Адам Фокс («Рейнджерс»);

17. Артемий ПанаринРейнджерс»);

16. Кирилл КапризовМиннесота»);

15. Мэттью Ткачак («Флорида»);

14. Джек Хьюз («Нью-Джерси»);

13. Роман Йоси («Нэшвилл»);

12. Брэйден Пойнт («Тампа»);

11. Александр Барков («Флорида»).

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sportsnet
рейтинги
logoНью-Джерси
logoРейнджерс
logoТоронто
logoТампа-Бэй
logoФлорида
logoНэшвилл
logoМиннесота
logoНХЛ
logoАртемий Панарин
logoРоман Йоси
logoАлександр Барков
logoИгорь Шестеркин
logoБрэйден Пойнт
logoКирилл Капризов
logoМитч Марнер
logoМэттью Ткачак
logoАдам Фокс
logoДжек Хьюз
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