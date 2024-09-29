Дыбленко о Козыреве: «Во время работы в СКА ему многое запрещали, не понимали его. Не так на него смотрели в плане концепции игры. В «Северстали» он полностью воплощает то, что хотел»
– Вы известны как очень спокойный, выдержанный, хладнокровный игрок. Насколько комфортна вам игра «Северстали» по темпераменту – с ее активностью, большим объемом движения?
– Я привыкаю. Был период, когда из-за травмы я не катался и не тренировался. А сейчас снова играю и приспосабливаюсь к новой системе.
– Вы хорошо знаете Андрея Леонидовича [Козырева] по игре в СКА. Можете сравнить его тогда и сейчас?
– Во время работы в СКА ему многое запрещали, не понимали его. Не так на него смотрели в плане концепции игры. Возможно, не воспринимали ее всерьез. А сейчас он полностью воплощает то, что хотел.
– Вы не так давно сказали в интервью клубной пресс-службе: «Если «Северсталь» возьмет кубок, это разорвет лигу». А что для этого нужно? Стабильность?
– Конечно! Терпение, стабильность, работа. Чтобы поднять кубок над головой, у ребят должны быть стальные нервы.
– В раздевалке вы как-то специально общаетесь с молодыми игроками?
– Я хорошо общаюсь со всеми и не выделяю ребят по возрасту. Кстати, у нас довольно молодая команда. Кому-то что-то подсказываю, особенно если спрашивают.
– Берете ли вы на себя роль наставника? Передаете ли вашу фирменную уверенность?
– Конечно. Общаемся, смеемся. Подбадриваю ребят шутками (смеется).
– И это придает уверенности?
– Да. Со мной в свое время так же общались взрослые ребята.
– Это лучше, чем давать советы свысока?
– Конечно! Когда ты нагнетаешь, говоришь: «Вот с ним надо акцентированно играть вот так, давай, задумайся» – это не работает. Лучше все это обсуждать в спокойной дружественной обстановке, – сказал защитник «Северстали» Ярослав Дыбленко.
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