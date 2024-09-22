Якушев о студенческом хоккее: «Путин поручил пропагандировать здоровый образ жизни, студенческая лига этим требованиям отвечает. В России спорту уделяется большое внимание»

Александр Якушев рад развитию студенческого спорта в России.

«Хотелось бы отметить, что в нашей стране спорту уделяется самое большое внимание, в частности хоккею. Сейчас открывается Национальная студенческая лига, и это привлекает множество молодых ребят. Это очень здорово!

У нас же сейчас много хоккейных лиг, и играют там люди разного возраста. Бывают и очень опытные, и помоложе, а здесь совсем молодые ребята.

Наш президент Владимир Владимирович Путин огласил задачи популяризировать хоккей, делать его более массовым и пропагандировать здоровый образ жизни.

Как раз Национальная студенческая хоккейная лига этим требованиям и отвечает. У нас очень много студентов в России, причем играющих.

Они и поддерживают здоровый образ жизни, и делают хоккей более массовым, и популяризируют этот вид спорта – это все претворяет в жизнь студенческая лига», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев .