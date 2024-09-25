Монсон о хоккее: «Отличный мужской спорт, где есть место единоборствам. Мне интересно попробовать. Встану на коньки при первой возможности»

Джефф Монсон рассказал, что хочет поиграть в хоккей.

Ранее стало известно, что Монсон стал тренером по физической подготовке в МХК «Гранит-Чехов».

«Мне интересно и самому попробовать. Было бы здорово [поиграть в хоккей], теперь у меня будет такая возможность.

Это отличный мужской спорт, где есть место и единоборствам. Так что при первой возможности я встану на коньки», – сказал бывший боец смешанного стиля и депутат Джефф Монсон .