Монсон о хоккее: «Отличный мужской спорт, где есть место единоборствам. Мне интересно попробовать. Встану на коньки при первой возможности»
Джефф Монсон рассказал, что хочет поиграть в хоккей.
Ранее стало известно, что Монсон стал тренером по физической подготовке в МХК «Гранит-Чехов».
«Мне интересно и самому попробовать. Было бы здорово [поиграть в хоккей], теперь у меня будет такая возможность.
Это отличный мужской спорт, где есть место и единоборствам. Так что при первой возможности я встану на коньки», – сказал бывший боец смешанного стиля и депутат Джефф Монсон.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости