Экс-директор «Трактора» Баландин о Кузнецове: «По странному стечению обстоятельств после его травмы СКА резко добавил в игре и начал забивать»

Андрей Баландин высказался о травме Евгения Кузнецова.

Форвард СКА покинул площадку в первом периоде игры с «Северсталью» (8:5). Главный тренер петербургского клуба Роман Ротенберг заявил , что травма оказалась «достаточно серьезной», и на восстановление Кузнецову может потребоваться около 2 месяцев.

«Травмы всегда плохо, поэтому злорадствовать нельзя. Я не знаю, что там произошло, я видел только последствия – он руку поднял, клюшкой потянулся и что-то произошло. Можно только предполагать, что случилось. Возможно, это и застарелая травма.

Мы можем только пожелать ему скорейшего выздоровления, чтобы он скорее вернулся в строй и показал тот хоккей, который от него ждут.

Могу еще отметить, что по странному стечению обстоятельств после травмы Кузнецова СКА резко добавил в игре и начал забивать. Команда забросила шесть шайб, а он ушел при счете 2:2», – сказал бывший директор «Трактора» Андрей Баландин.