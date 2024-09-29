Экс-директор «Трактора» Баландин о Кузнецове: «По странному стечению обстоятельств после его травмы СКА резко добавил в игре и начал забивать»
Форвард СКА покинул площадку в первом периоде игры с «Северсталью» (8:5). Главный тренер петербургского клуба Роман Ротенберг заявил, что травма оказалась «достаточно серьезной», и на восстановление Кузнецову может потребоваться около 2 месяцев.
«Травмы всегда плохо, поэтому злорадствовать нельзя. Я не знаю, что там произошло, я видел только последствия – он руку поднял, клюшкой потянулся и что-то произошло. Можно только предполагать, что случилось. Возможно, это и застарелая травма.
Мы можем только пожелать ему скорейшего выздоровления, чтобы он скорее вернулся в строй и показал тот хоккей, который от него ждут.
Могу еще отметить, что по странному стечению обстоятельств после травмы Кузнецова СКА резко добавил в игре и начал забивать. Команда забросила шесть шайб, а он ушел при счете 2:2», – сказал бывший директор «Трактора» Андрей Баландин.
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