Энтони Деанджело: «Демидов очень талантлив, он станет великим игроком. У него отличное мастерство и бросок»

Энтони Деанджело прокомментировал победу СКА в матче с «Северсталью» (8:5).

– Хорошая игра. То вперед, то назад. Мы создали много моментов и хорошо сыграли в нападении. К счастью, партнеры забивали с моих передач. Это хорошее начало.

– Вы уже можете оценить уровень КХЛ?

– Это всего лишь моя первая игра, но уже очевидно, что в КХЛ очень хороший уровень игры. Здесь выступают действительно сильные и мастеровитые игроки, которые много двигают шайбу. Думаю, я хорошо впишусь в команду.

– С одной из ваших передач забил Иван Демидов. Как он вам?

– Он действительно хорош. У него отличное мастерство и бросок. Очевидно, что Иван здорово сыграл в моменте с его голом. Мне было легко найти его у ворот. Демидов очень талантлив, он станет великим игроком.

– Александр Никишин – лучший проспект «Каролины» прямо сейчас. Он действительно защитник уровня НХЛ?

– Конечно. Думаю, несложно сказать, насколько он хорош, – сказал защитник СКА Энтони Деанджело.