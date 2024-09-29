Энтони Деанджело: «Демидов очень талантлив, он станет великим игроком. У него отличное мастерство и бросок»
– Хорошая игра. То вперед, то назад. Мы создали много моментов и хорошо сыграли в нападении. К счастью, партнеры забивали с моих передач. Это хорошее начало.
– Вы уже можете оценить уровень КХЛ?
– Это всего лишь моя первая игра, но уже очевидно, что в КХЛ очень хороший уровень игры. Здесь выступают действительно сильные и мастеровитые игроки, которые много двигают шайбу. Думаю, я хорошо впишусь в команду.
– С одной из ваших передач забил Иван Демидов. Как он вам?
– Он действительно хорош. У него отличное мастерство и бросок. Очевидно, что Иван здорово сыграл в моменте с его голом. Мне было легко найти его у ворот. Демидов очень талантлив, он станет великим игроком.
– Александр Никишин – лучший проспект «Каролины» прямо сейчас. Он действительно защитник уровня НХЛ?
– Конечно. Думаю, несложно сказать, насколько он хорош, – сказал защитник СКА Энтони Деанджело.
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