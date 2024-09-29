Давыдов о дебюте Деанджело за СКА: «Живенький мальчишка. Пас на Демидова – классика советского хоккея! Мне стало ясно – приехал мастер»

Виталий Давыдов сравнил действия Энтони Деанджело с классикой советского хоккея.

Защитник СКА сделал ассистентский хет-трик в дебютном матче в Фонбет Чемпионате КХЛ – с «Северсталью» (8:5).

– Дебют американского защитника Деанджело в КХЛ вызвал много обсуждений. Интересен ваш профессиональный взгляд на молодого коллегу по амплуа.

– Наше поколение не любит шумиху в прессе, а этот американец, мне показалось, побил все рекорды обсуждений. Честно говоря, поначалу думал, что это уже не первый энхаэловец, которому у нас уделяется слишком много внимания.

Но в первом матче он мне сразу понравился. Живенький мальчишка. Первые две смены – с поднятой головой, с большим объемом катания. А после нашего, советского, паса на новичка Демидова мне все стало ясно – приехал мастер.

– Почему?

– В этом эпизоде девять из десяти защитников КХЛ зажмурились бы и со всей силы пульнули бы по воротам. А Деанджело, еще только получая шайбу, заранее увидел на пятачке Демидова – и низом спокойно покатил ему шайбу на пустые ворота. Классика советского хоккея! – сказал трехкратный олимпийский чемпион.