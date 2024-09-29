Никита Серебряков: «Деанджело – большой мастер. Помогаем ему максимально влиться в коллектив СКА»

Никита Серебряков подвел итоги матча СКА против «Северстали» (8:5).

– Я уверен, что зрителям очень понравилась игра. Было много красивых заброшенных шайб, поэтому я уверен, что всем было интересно посмотреть. Отлично сыграли. Тони [Деанджело] хорошо зашел в команду, помог. Отличная игра.

– И при этом неудачная концовка: третий период проиграли 0:2. Что пошло не так?

– Получили пятиминутное удаление – я думаю, что это сказалось. Это дало инициативу сопернику. Ну и плюс где-то, может, немножко расслабились. Но в целом, я считаю, всегда есть над чем работать. Будем исправлять ошибки.

– Новичок команды Тони Деанджело уже здесь как родной?

– Мы, как можем, помогаем ему максимально влиться в коллектив. Но видно, что Тони – большой мастер. Я играл против него, поэтому знаю, что он может, – сказал вратарь СКА Никита Серебряков.