Никита Серебряков: «Деанджело – большой мастер. Помогаем ему максимально влиться в коллектив СКА»
– Я уверен, что зрителям очень понравилась игра. Было много красивых заброшенных шайб, поэтому я уверен, что всем было интересно посмотреть. Отлично сыграли. Тони [Деанджело] хорошо зашел в команду, помог. Отличная игра.
– И при этом неудачная концовка: третий период проиграли 0:2. Что пошло не так?
– Получили пятиминутное удаление – я думаю, что это сказалось. Это дало инициативу сопернику. Ну и плюс где-то, может, немножко расслабились. Но в целом, я считаю, всегда есть над чем работать. Будем исправлять ошибки.
– Новичок команды Тони Деанджело уже здесь как родной?
– Мы, как можем, помогаем ему максимально влиться в коллектив. Но видно, что Тони – большой мастер. Я играл против него, поэтому знаю, что он может, – сказал вратарь СКА Никита Серебряков.
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