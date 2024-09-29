Кожевников о Деанджело: «СКА умеет находить хороших игроков. Ради него пришлось уйти Галимову – это тренерское решение, так нужно»
27 сентября СКА расторг контракт с форвардом. Ранее сообщалось, что Галимов может перейти в «Барыс», но КХЛ не разрешила трансфер из-за лимита на их число между двумя командами.
Американский защитник Энтони Деанджело дебютировал в составе СКА в матче против «Северстали» (8:5).
«Ничего удивительно, я об этом и говорил после стартовых матчей. В том году ведь так же было, а потом СКА разыгрался. Вот и сейчас набирает обороты. Хет-трик Деанджело из передач? Да он хороший игрок, что тут сказать. СКА в этом плане умеет находить.
То, что ради него пришлось уйти Галимову – тренерское решение. Так нужно было. Правильно, что не стали держать хоккеиста, ему надо играть, даже если в каком-то не самом сильном клубе», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
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