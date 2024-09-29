  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кожевников о Деанджело: «СКА умеет находить хороших игроков. Ради него пришлось уйти Галимову – это тренерское решение, так нужно»
9

Кожевников о Деанджело: «СКА умеет находить хороших игроков. Ради него пришлось уйти Галимову – это тренерское решение, так нужно»

Александр Кожевников высказался о ситуации с Эмилем Галимовым и СКА.

27 сентября СКА расторг контракт с форвардом. Ранее сообщалось, что Галимов может перейти в «Барыс», но КХЛ не разрешила трансфер из-за лимита на их число между двумя командами.

Американский защитник Энтони Деанджело дебютировал в составе СКА в матче против «Северстали» (8:5). 

«Ничего удивительно, я об этом и говорил после стартовых матчей. В том году ведь так же было, а потом СКА разыгрался. Вот и сейчас набирает обороты. Хет-трик Деанджело из передач? Да он хороший игрок, что тут сказать. СКА в этом плане умеет находить.

То, что ради него пришлось уйти Галимову – тренерское решение. Так нужно было. Правильно, что не стали держать хоккеиста, ему надо играть, даже если в каком-то не самом сильном клубе», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoСКА
logoКХЛ
logoАлександр Кожевников
logoЭмиль Галимов
logoРоман Ротенберг
logoЭнтони Деанджело
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Черкас о травме Кузнецова: «Нелепость какая-то, то ли растянул, то ли шайба попала. СКА будет его не хватать»
5сегодня, 16:18
Ротенберг о мастер-классе Деанджело: «Один из лучших защитников мира вышел на лед с детишками»
21сегодня, 15:32Фото
Кожевников о травме Кузнецова: «У СКА много талантов, должны выдержать. В том сезоне Женьки не было – и ничего. Подлечится, вернется, в плей-офф он будет особенно нужен»
1сегодня, 15:14
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Выставочные матчи НХЛ. «Флорида» играет с «Каролиной», «Тампа» против «Нэшвилла», «Детройт» встретится с «Питтсбургом»
750 минут назадLive
Канадец Элсон перейдет в КХЛ. У 32-летнего форварда 23 (9+14) очка в 56 матчах в АХЛ (Metaratings)
10сегодня, 19:35
Рыбин о травме Кузнецова: «Пересмотрел повтор, не могу понять, как можно тут повреждение получить. Главный тренер ответит, может»
8сегодня, 18:35Видео
«Металлург» уволит Гомоляко. Мозякин станет новым спортивным директором клуба («СЭ»)
18сегодня, 17:43
«Спартак» обыграл ЦСКА (3:2 ОТ), продлив победную серию до 3 матчей. Голдобин забил в овертайме
19сегодня, 16:45Видео
КХЛ. «Спартак» обыграл ЦСКА в овертайме, «Локомотив» победил «Сочи», «Торпедо» забросило 7 шайб «Амуру»
93сегодня, 16:34
Григоренко о дебюте Деанджело в СКА: «Элитный атакующий защитник даже по меркам НХЛ. Сразу сыграл на высочайшем уровне»
10сегодня, 16:31
Николишин о рекорде Гретцки: «У нас думают, что американцы и канадцы не дадут, но это надо совершенно не понимать их менталитет. В НХЛ все заинтересованы»
6сегодня, 16:10
Серебряков про игровое время в СКА: «Когда нет игрового тонуса, любому вратарю тяжело. Но таков путь»
9сегодня, 15:59
Кирилл Сафронов о дебюте Деанджело за СКА: «Это космос. Показал уровень, видно, что приехал из НХЛ»
6сегодня, 15:47
Ко всем новостям
Последние новости
Колосов вернется в минское «Динамо» в октябре, если не окажется в НХЛ. У вратаря есть договоренность с «Филадельфией» («Матч ТВ»)
154 минуты назад
Вайсфельд о «Северстали»: «Хоккей Череповца – не про результат, он развлекательный. Играть и выигрывать – не синонимы»
1сегодня, 21:25
Защитник «Лады» Шараканов: «Кузнецов и Радулов украшают КХЛ и российский хоккей. Мало кто сравнится с Евгением по технике и катанию»
сегодня, 20:56
Десятков о 2:0 с «Барысом»: «Витязь» пытался исключить брак, минимизировать ошибки – в прошлых матчах проиграли из-за этого»
сегодня, 20:43
Жамнов о 3:2 с ЦСКА: «Спартак» играл все 60 минут и овертайм – ребята выполняли задание, старались. Доминировать все периоды – нереально»
сегодня, 20:23
Воробьев о 2:3 со «Спартаком»: «Первый период прошел с преимуществом ЦСКА. Овертайм мы тренировали, пока это не наше, к сожалению»
сегодня, 20:04
Защитник «Торпедо» Конюшков о морских деликатесах: «Во Владивостоке ничего такого не ели. В Хабаровске суши покушали – очень вкусные»
сегодня, 19:53
Каменский о травме Кузнецова: «СКА брал его как лидера, потеря ощутимая. Равнозначно заменить его не получится»
1сегодня, 19:17
Терещенко о «Локомотиве»: «Сильнее, чем в прошлом сезоне. Подписали Радулова, Фроуза, прибавляют с каждым годом. Будут бороться за Кубок Гагарина»
1сегодня, 19:04
Зубов об 1:3 с «Локомотивом»: «В «Сочи» многие проводят первый сезон на таком уровне, набивают шишки. Ребята должны понимать, насколько важна цена ошибки»
сегодня, 18:50