Кожевников о Деанджело: «СКА умеет находить хороших игроков. Ради него пришлось уйти Галимову – это тренерское решение, так нужно»

Александр Кожевников высказался о ситуации с Эмилем Галимовым и СКА.

27 сентября СКА расторг контракт с форвардом. Ранее сообщалось, что Галимов может перейти в «Барыс», но КХЛ не разрешила трансфер из-за лимита на их число между двумя командами.

Американский защитник Энтони Деанджело дебютировал в составе СКА в матче против «Северстали» (8:5).

«Ничего удивительно, я об этом и говорил после стартовых матчей. В том году ведь так же было, а потом СКА разыгрался. Вот и сейчас набирает обороты. Хет-трик Деанджело из передач? Да он хороший игрок, что тут сказать. СКА в этом плане умеет находить.

То, что ради него пришлось уйти Галимову – тренерское решение. Так нужно было. Правильно, что не стали держать хоккеиста, ему надо играть, даже если в каком-то не самом сильном клубе», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников .