Ярош заработает 30 млн рублей за сезон в «Спартаке» (Михаил Зислис)

Названа зарплата Кристиана Яроша в «Спартаке».

Московский клуб подписал контракт с бывшим защитником ЦСКА на один сезон. 

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, словацкий хоккеист заработает 30 миллионов рублей. 

Всего в FONBET Чемпионате КХЛ Ярош провел 141 игру. В 2023 году он стал обладателем Кубка Гагарина в составе ЦСКА.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
