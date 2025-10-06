Ярош заработает 30 млн рублей за сезон в «Спартаке» (Михаил Зислис)

Названа зарплата Кристиана Яроша в «Спартаке».

Московский клуб подписал контракт с бывшим защитником ЦСКА на один сезон.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, словацкий хоккеист заработает 30 миллионов рублей.

Всего в FONBET Чемпионате КХЛ Ярош провел 141 игру. В 2023 году он стал обладателем Кубка Гагарина в составе ЦСКА.