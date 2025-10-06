«Эдмонтон» и Уолмэн близки к подписанию контракта на 7 лет и 49 млн долларов

«Эдмонтон» продлит контракт с Джейком Уолмэном.

Канадский клуб близок к подписанию нового соглашения с 29-летним защитником, сообщает Sportsnet. Ожидается, что зарплата игрока за этот период составит 49 миллионов долларов.

Уолмэн перешел в «Эдмнотон» из «Сан-Хосе» в марте, подписав контракт до конца сезона-2025/26. В прошлом сезоне он провел за «Ойлерс» 37 матчей с учетом регулярного сезона и плей-офф и набрал 18 (3+15) очков.

Сегодня «Эдмонтон » объявил о продлении контракта с Коннором Макдэвидом.