Кутюрье о Мичкове: «Молодого игрока с такими навыками и потенциалом у «Филадельфии» не было давно»
Шон Кутюрье считает, что «Филадельфии» повезло с Матвеем Мичковым.
19-летний форвард был выбран клубом под общим 7-м номером на драфте НХЛ-2023.
В двух предсезонных матчах россиянин набрал 4 (1+3) очка. В игре с «Айлендерс» (2:0) он сделал результативную передачу и поразил пустые ворота.
«Молодого игрока из первого раунда драфта с такими навыками и потенциалом у «Филадельфии» не было давно. Очень радостно смотреть на его вовлеченность и азарт», – сказал капитан «Флайерс».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: NBC Sports Philadelphia
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