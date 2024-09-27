Кутюрье о Мичкове: «Молодого игрока с такими навыками и потенциалом у «Филадельфии» не было давно»

Шон Кутюрье считает, что «Филадельфии» повезло с Матвеем Мичковым.

19-летний форвард был выбран клубом под общим 7-м номером на драфте НХЛ-2023.

В двух предсезонных матчах россиянин набрал 4 (1+3) очка. В игре с «Айлендерс» (2:0) он сделал результативную передачу и поразил пустые ворота.

«Молодого игрока из первого раунда драфта с такими навыками и потенциалом у «Филадельфии» не было давно. Очень радостно смотреть на его вовлеченность и азарт», – сказал капитан «Флайерс».