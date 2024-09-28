Григоренко о дебюте Деанджело в СКА: «Элитный атакующий защитник даже по меркам НХЛ. Сразу сыграл на высочайшем уровне»

Михаил Григоренко прокомментировал дебют Энтони Деанджело в СКА.

Американский защитник сделал три передачи и набрал полезность «плюс 6» в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Северстали» (8:5).

– Что скажете про новичка Тони Деанджело? В дебютной игре у него хет-трик по ассистам.

– Видно, что человек очень мастеровитый. Не зря он в НХЛ два сезона набирал 50 очков. Элитный атакующий защитник даже по меркам НХЛ.

Сразу вышел и сыграл на высочайшем уровне. Хороший игрок. Рады, что он к нам присоединился, – сказал напаадающий СКА Михаил Григоренко.