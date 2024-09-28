Кирилл Сафронов о дебюте Деанджело за СКА: «Это космос. Показал уровень, видно, что приехал из НХЛ»
Американский защитник сделал три передачи и набрал полезность «плюс 6» в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Северстали» (8:5).
– За последнюю неделю было много информации о звездном новичке Тони Деанджело.
Он показал свой уровень, видно, что человек приехал из НХЛ. Набирал 50 очков за сезон.
Катание, пас, позиция и видение игры. Такому дебюту позавидует любой игрок, три очка и «плюс 6» – это просто космос.
Очень рад за СКА, что показали такую интересную игру для болельщиков, но с точки зрения игры в обороне есть над чем поработать
– Можно ли сказать, что Деанджело уже полностью встроен в игру СКА?
– Думаю, что время покажет. Не так много времени прошло. Он провел пару тренировок. Сразу сыграл.
Выводы можно будет сделать весной, когда начнутся матчи плей-офф. Сейчас видно, что хоккеист очень высокого уровня, – сказал бывший защитник СКА Кирилл Сафронов
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