Глотов о Деанджело: «Хороший парень, открытый, приятный в общении. Звездности никакой нет»

Василий Глотов поделился впечатлениями от общения с Энтони Деанджело.

Ранее СКА обыграл «Северсталь» со счетом 8:5 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Форвард петербуржцев Василий Глотов забил гол и сделал результативную передачу в этой игре.

«По матчу не могу ничего сказать, потому что мне было главное найти свой темп, войти в игру, снова почувствовать партнеров, шайбу. Не знаю, почему получился такой сумасшедший счет. Мне нужно было контролировать свои моменты.

Соскучился по игре, очень хотел играть. Почувствовали, что для меня самое время выйти в матче с «Северсталью», но теперь надо потихоньку набирать форму.

Что касается общения с Деанджело , я немного говорю на английском языке, поэтому мы с ним неплохо пообщались, хоть и немного. Он хороший парень, открытый и приятный в общении. Звездности никакой нет», – сказал нападающий СКА Василий Глотов.