Жамнов об 1:3 от «Сибири»: «Проиграли борьбу, в атаке не было хитрости. В этом сезоне на «Спартак» настраиваются по‑другому»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов подвел итоги игры с «Сибирью».

Красно-белые потерпели поражение со счетом 1:3 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– У команды был семидневный перерыв. Это сказалось?

– Перерыв пошел на пользу. Мы работали над своими моментами, где есть пробелы. А игровой ритм это сбило. По игре: начали неплохо, а потом не сыграли по заданию, как просили ребят.

– Что стало ключевым эпизодом в игре?

– Ключевое – проиграли борьбу. В атаке не было хитрости, не держали шайбу в зоне атаки.

– Довольны количеством бросков?

– Не скажу, что качество было хорошим, было много брака.

На выезде всегда играть тяжелее, чем дома. Но это не значит, что мы должны проигрывать все матчи на выезде. В этом сезоне соперник настраивается на нас по‑другому. Результат матча больше зависит от того, как мы играем.

– Голдобин меньше стал выходить на лед в конце игры. Почему?

– Перешли на игру в две тройки, – сказал Жамнов .