У «Сочи» 5-е поражение подряд. Команда Зубова выиграла 2 матча из 9 в сезоне КХЛ
«Сочи» потерпел пятое поражение подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Команда под руководством Сергея Зубова в гостях уступила «Локомотиву» (1:3).
Это пятое поражение «Сочи» подряд в КХЛ. Всего в текущем сезоне сочинцы провели 9 матчей в чемпионате и одержали 2 победы.
При этом «Сочи» выиграл только 1 матч в основное время – у «Торпедо» (5:3).
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’’
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