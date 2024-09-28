У «Сочи» 5-е поражение подряд. Команда Зубова выиграла 2 матча из 9 в сезоне КХЛ

«Сочи» потерпел пятое поражение подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Сергея Зубова в гостях уступила «Локомотиву » (1:3).

Это пятое поражение «Сочи» подряд в КХЛ . Всего в текущем сезоне сочинцы провели 9 матчей в чемпионате и одержали 2 победы.

При этом «Сочи » выиграл только 1 матч в основное время – у «Торпедо» (5:3).