  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
0

У «Сочи» 5-е поражение подряд. Команда Зубова выиграла 2 матча из 9 в сезоне КХЛ

«Сочи» потерпел пятое поражение подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Сергея Зубова в гостях уступила «Локомотиву» (1:3). 

Это пятое поражение «Сочи» подряд в КХЛ. Всего в текущем сезоне сочинцы провели 9 матчей в чемпионате и одержали 2 победы.

При этом «Сочи» выиграл только 1 матч в основное время – у «Торпедо» (5:3). 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’’
logoЛокомотив
logoСергей Зубов
logoКХЛ
logoСочи
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
КХЛ. «Спартак» обыграл ЦСКА в овертайме, «Локомотив» победил «Сочи», «Торпедо» забросило 7 шайб «Амуру»
89сегодня, 16:34
Тест про маскотов КХЛ: 10 вопросов. Справитесь? ⛸️
2вчера, 10:30Спецпроект
Зубов о 0:1 с «Барысом»: «Лучше проиграть со счетом 5:6. В таких играх проявляется характер, желание – у «Сочи» это моментами было. Вратари тащили, можно пожалеть зрителей, что не смогли наслаждаться голами»
226 сентября, 20:56
Локомотив – Сочи где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Фонбет Чемпионат КХЛ 28 сентября
23 сентября, 22:42
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Металлург» уволит Гомоляко. Мозякин станет новым спортивным директором клуба («СЭ»)
538 минут назад
Выставочные матчи НХЛ. «Флорида» сыграет с «Каролиной», «Тампа» против «Нэшвилла», «Детройт» встретится с «Питтсбургом»
4сегодня, 17:00
«Спартак» обыграл ЦСКА (3:2 ОТ), продлив победную серию до 3 матчей. Голдобин забил в овертайме
5сегодня, 16:45Видео
КХЛ. «Спартак» обыграл ЦСКА в овертайме, «Локомотив» победил «Сочи», «Торпедо» забросило 7 шайб «Амуру»
89сегодня, 16:34
Григоренко о дебюте Деанджело в СКА: «Элитный атакующий защитник даже по меркам НХЛ. Сразу сыграл на высочайшем уровне»
4сегодня, 16:31
Николишин о рекорде Гретцки: «У нас думают, что американцы и канадцы не дадут, но это надо совершенно не понимать их менталитет. В НХЛ все заинтересованы»
5сегодня, 16:10
Серебряков про игровое время в СКА: «Когда нет игрового тонуса, любому вратарю тяжело. Но таков путь»
9сегодня, 15:59
Кирилл Сафронов о дебюте Деанджело за СКА: «Это космос. Показал уровень, видно, что приехал из НХЛ»
5сегодня, 15:47
Ротенберг о мастер-классе Деанджело: «Один из лучших защитников мира вышел на лед с детишками»
17сегодня, 15:32Фото
Плющев о СКА: «Большая текучка хоккеистов и изменения в составе – не совсем хорошая ситуация. Костяк должен быть постоянным»
4сегодня, 15:22
Ко всем новостям
Последние новости
Никитин после 3:1 с «Сочи»: «У «Локомотива» есть возможность менять игроков. Не буду оценивать новые сочетания – не могу сказать, что что-то вау»
4 минуты назад
«Локомотив» выиграл 3-й матч подряд. У команды Никитина 2 поражения в 10 матчах сезона КХЛ
119 минут назад
Щитов о травме Кузнецова: «В СКА потери особо не заметят. У команды огромный потенциал в защите и нападении, тем более есть Деанджело»
150 минут назад
Глотов о Деанджело: «Хороший парень, открытый, приятный в общении. Звездности никакой нет»
сегодня, 17:14
Щитов о поражениях «Авангарда»: «Показывают качественный хоккей местами, удивлен таким стартом. Возможно, дело в том, что у Звягина не было опыта работы главным тренером»
сегодня, 16:55
Якушев об Овечкине и рекорде Гретцки: «Саша вернется в Россию и выступит за «Динамо» в качестве лучшего снайпера в истории НХЛ»
1сегодня, 16:41
Григорий Панин: «В «Салавате» есть возрастные хоккеисты. У меня еще хватает эмоций и пороха, чтобы где-то закуситься»
2сегодня, 16:27
Черкас о травме Кузнецова: «Нелепость какая-то, то ли растянул, то ли шайба попала. СКА будет его не хватать»
4сегодня, 16:18
Быков на вопрос о завершении карьеры: «Нет. Я ассистент главного тренера – моей супруги, дети и внуки – команда. Сейчас самая важная миссия – семья»
3сегодня, 15:57
Буцаев о запрете перехода Галимова в «Барыс»: «Вопрос закрыт, добавить нечего. Регламент не дает это сделать»
1сегодня, 15:46