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Прудников об Овечкине: «Желаю ему побить рекорд Гретцки и стать величайшим в истории – об этом мечтает вся Россия»

Александр Прудников поздравил Александра Овечкина с днем рождения.

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Сегодня, 17 сентября, Овечкину исполняется 39 лет.

«Хотел бы пожелать Саше успехов, процветания и здоровья. Здоровье – это самое главное. Хочу пожелать ему побить рекорд Гретцки и стать величайшим за всю историю. Это не самоцель, но об этом мечтает вся страна.

Желаю, чтобы злые языки не говорили, что он никогда не сможет это сделать, чтобы за океаном не было никаких сомнений. Но самое главное, повторюсь, чтобы Саша был здоров и травмы обходили его стороной. Все остальное у него есть.

Овечкин заслуживает большого уважения за то, что с годами он не меняется и остается таким же простым и добрым парнем, несмотря на то что он уже давно далеко не простой.

Победы и достижения не изменили его в худшую сторону – напротив, он стал только лучше и сильнее. Он настоящий русский мужик.

Он очень достойно представляет нашу страну за океаном, делает это на протяжении долгого времени», – сказал бывший нападающий «Спартака» Александр Прудников.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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