Александр Якушев высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

Капитан «Вашингтона » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

– Весь хоккейный мир наблюдает за погоней Овечкина за рекордом?

– Конечно. Не только российские любители хоккея и специалисты желают ему скорее догнать и перегнать Гретцки, но и сами энхаэловцы – игроки, тренеры и боссы клубов.

У Саши контракт еще на два года, и даже если он за это время не успеет установить рекорд, его соглашение будут продлевать до тех пор, пока Овечкин не побьет достижение Гретцки.

НХЛ – это бизнес‑организация, они заинтересованы, чтобы Саша добился успеха. А Саша – это реклама, касса. Полные стадионы приходят на Овечкина не только в Вашингтоне, но и в других городах. Я уверен, что рекорд будет побит, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев .