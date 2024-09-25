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  • Якушев о погоне Овечкина за Гретцки: «НХЛ заинтересована, чтобы он добился успеха. Саша – это реклама, касса. Его контракт будут продлевать, пока он не побьет рекорд»
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Якушев о погоне Овечкина за Гретцки: «НХЛ заинтересована, чтобы он добился успеха. Саша – это реклама, касса. Его контракт будут продлевать, пока он не побьет рекорд»

Александр Якушев высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

– Весь хоккейный мир наблюдает за погоней Овечкина за рекордом?

– Конечно. Не только российские любители хоккея и специалисты желают ему скорее догнать и перегнать Гретцки, но и сами энхаэловцы – игроки, тренеры и боссы клубов.

У Саши контракт еще на два года, и даже если он за это время не успеет установить рекорд, его соглашение будут продлевать до тех пор, пока Овечкин не побьет достижение Гретцки.

НХЛ – это бизнес‑организация, они заинтересованы, чтобы Саша добился успеха. А Саша – это реклама, касса. Полные стадионы приходят на Овечкина не только в Вашингтоне, но и в других городах. Я уверен, что рекорд будет побит, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoВашингтон
logoАлександр Овечкин
logoУэйн Гретцки
logoНХЛ
logoАлександр Якушев
logoМатч ТВ
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