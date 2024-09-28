Буцаев о запрете перехода Галимова в «Барыс»: «Вопрос закрыт, добавить нечего. Регламент не дает это сделать»

Вячеслав Буцаев высказался о ситуации с Эмилем Галимовым.

«Барыс» проиграл «Витязю» (0:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Когда играешь с нулевым количеством забитых голов, тяжело рассчитывать на победу. Видимо, не хватило нам агрессии именно в завершающей стадии атаки. А так, по желанию, по самоотдаче, наверное, наша команда делает прогресс», – заявил главный тренер «Барыса » пресс-службе КХЛ.

Также Вячеслав Буцаев высказался о несостоявшемся переходе Эмиля Галимова в казахстанский клуб.

27 сентября СКА расторг контракт с форвардом. Ранее сообщалось, что Галимов может перейти в «Барыс», но КХЛ не разрешила трансфер из-за лимита на их число между двумя командами.

– Галимов из СКА. Можете прояснить по нему?

– Что тут прояснять? Уже все сказано, добавить нечего. Есть регламент, который не дает это сделать. Так что вопрос закрыт, – приводит слова Буцаева «Матч ТВ ».