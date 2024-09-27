Плющев о Галимове из СКА в «Барыс»: «Похоже на рабовладельчество, крепостное право. Не думаю, что игрок сам желал и добивался»
Владимир Плющев сравнил с рабовладельчеством ситуацию с хоккеистом СКА.
Ранее появилась информация, что форвард СКА Эмиль Галимов может перейти в «Барыс» без компенсации.
«Здесь сложно что-то комментировать.
Естественно, игрок заключил договор с клубом, и он не рассчитывал на то, что на десятый день первенства его будут обменивать или отправлять куда-то.
Конечно, это похоже на рабовладельчество, крепостное право. Я не думаю, что игрок сам этого желал и добивался.
С учетом того, что в «Барысе» положение сложное, к тому же пришел новый тренер, это немножечко не в тех рамках, в которых мы привыкли», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский Спорт»
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