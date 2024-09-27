Каменский о СКА: «Не обходят потолок зарплат, а укрепляются. Нужно и нам смотреть регламент, чтобы все были в равных условиях»

Валерий Каменский высказался по поводу ситуации СКА и потолка зарплат.

Ранее появилась информация, что форвард СКА Эмиль Галимов может перейти в «Барыс» без компенсации.

– Если Эмиль не играет, то уход в «Барыс» будет для него шансом проявить себя.

Это же командная ситуация, поэтому надо разговаривать с самим игроком и тренерским штабом. Возможно, СКА отдает Эмиля в другой клуб для повышения игровой практики.

– Обход потолка зарплат от СКА?

– Можно говорить о том, что они не обходят потолок зарплат, а укрепляются. Если они не нарушают регламент такими действиями, то это дело клуба.

Нужно внимательно смотреть правила и регламент. Каждая команда хочет усилиться.

Естественно, нужно и нам смотреть регламент, чтобы все были в равных условиях, – сказал вице-президент КХЛ Валерий Каменский.