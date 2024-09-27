Каменский о СКА: «Не обходят потолок зарплат, а укрепляются. Нужно и нам смотреть регламент, чтобы все были в равных условиях»
Валерий Каменский высказался по поводу ситуации СКА и потолка зарплат.
Ранее появилась информация, что форвард СКА Эмиль Галимов может перейти в «Барыс» без компенсации.
– Если Эмиль не играет, то уход в «Барыс» будет для него шансом проявить себя.
Это же командная ситуация, поэтому надо разговаривать с самим игроком и тренерским штабом. Возможно, СКА отдает Эмиля в другой клуб для повышения игровой практики.
– Обход потолка зарплат от СКА?
– Можно говорить о том, что они не обходят потолок зарплат, а укрепляются. Если они не нарушают регламент такими действиями, то это дело клуба.
Нужно внимательно смотреть правила и регламент. Каждая команда хочет усилиться.
Естественно, нужно и нам смотреть регламент, чтобы все были в равных условиях, – сказал вице-президент КХЛ Валерий Каменский.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский Спорт»
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