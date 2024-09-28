Серебряков про 5 побед СКА подряд: «Выполняем установку тренера, играем на своих сильных сторонах. Будем стремиться выигрывать еще больше»
Никита Серебряков прокомментировал победную серию СКА.
Армейцы одержали пять побед подряд в регулярном чемпионате. Следующий матч они проведут 29 сентября против «Куньлуня».
– Можно ли сказать, что игра пошла и удалось наладить взаимодействие?
– Я думаю, что да. Это хорошая серия. Но в том году-то у нас было побольше серий, поэтому будем стремиться еще больше выигрывать.
Идем от матча к матчу, исправляем свои ошибки. Я думаю, что все будет хорошо.
– За счет чего все-таки команде удается удерживать этот победный темп?
– Выполняем установку тренера, играем на своих сильных сторонах, – сказал вратарь СКА Никита Серебряков.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
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