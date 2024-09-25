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  • Сергей Черкас: «Плешков переигрывает Серебрякова, но Никиту не списывают со счетов. СКА – большой клуб, нужно бороться за место в составе»
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Сергей Черкас: «Плешков переигрывает Серебрякова, но Никиту не списывают со счетов. СКА – большой клуб, нужно бороться за место в составе»

Сергей Черкас поделился мнением о ситуации с вратарями у СКА.

– Сейчас Артемий Плешков играет очень прилично. Он провел феноменальный матч против «Авангарда» – при счете 1:2 несколько раз спас команду, подержал счет, потом СКА забросил третью шайбу и довел дело до победы (4:1).

Пока Плешков переигрывает Серебрякова. Но сезон длинный, никто Никиту не списывает со счетов, все знают, как он умеет играть. В команде должно быть два вратаря. Если один выбывает, другой должен спокойно его заменить.

– Серебряков нервно реагирует на то, что редко играет? В матче против «Сочи» пропустил четыре шайбы, хотя СКА выиграл 7:4.

– Я не скажу, что он во всех виноват. И выручал тоже. Наверное, Никите тяжело психологически, он привык быть первым номером, а тут дорогу перешел конкурент.

Но СКА – большой клуб, и нужно бороться за место в составе. Другого рецепта нет, – сказал бывший вратарь СКА Сергей Черкас.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
logoСКА
Сергей Черкас
logoКХЛ
психология
logoНикита Серебряков
logoАртемий Плешков
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