Ротенберг о голкиперах СКА: «У нас 3 сильных вратаря, даже 4. Сегодня Плешков бился как лев. Вопрос всегда «кто дал бросить», вратарь никогда не виноват»

Роман Ротенберг высказался о конкуренции во вратарской линии СКА.

– Можно сказать, что Артемий Плешков выиграл конкуренцию у Никиты Серебрякова?

– Мы смотрим по каждому матчу. Впереди долгая дорога. У нас травмирован Павел Мойсевич , который здорово сыграл в прошлом сезоне в Кубке Харламова. Я был на всех матчах финала, Мойсевич играл здорово. К сожалению, он получил травму, играя в «СКА-Неве». Нестрашная травма, но пока он не готов играть.

У нас три сильных вратаря, даже четыре. Есть ребята, которые создают конкуренцию нашим основным голкиперам — Никите Серебрякову, Артемию Плешкову и Павлу Мойсевичу. Вы видели, как сегодня Плешков в каждой ситуации бился до конца, как лев. Молодые ребята, но они с очень серьезным потенциалом.

Вратарям надо помогать. Вопрос всегда «кто дал бросить». Вратарь никогда не виноват, – сообщил главный тренер СКА Ротенберг после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Торпедо » (4:3).