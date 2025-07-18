Зислис об уходе Ткачева из «Авангарда»: «Буше поставил условие – в клубе должен остаться либо он, либо Владимир. Выбор пал в пользу тренера»
Ги Буше поставил ультиматум «Авангарду», потребовав ухода Владимира Ткачева.
Ранее стало известно, что омский клуб начал переговоры с 29-летним форвардом о расторжении контракта.
«По моей информации, Ги Буше поставил условие: в клубе должен остаться либо он, либо Ткачев. Другого не дано.
Выбор пал в пользу главного тренера», – заявил журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.
В минувшем регулярном чемпионате Ткачев провел только 4 матча из-за травмы и набрал 5 (1+4) очков. В плей-офф на его счету 10 (3+7) баллов за 13 игр при полезности «минус 7».
Действующее соглашение нападающего с годовой зарплатой в 120 млн рублей за сезон рассчитано до 2030 года.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
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