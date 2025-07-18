Ги Буше поставил ультиматум «Авангарду», потребовав ухода Владимира Ткачева.

Ранее стало известно , что омский клуб начал переговоры с 29-летним форвардом о расторжении контракта.

«По моей информации, Ги Буше поставил условие: в клубе должен остаться либо он, либо Ткачев. Другого не дано.

Выбор пал в пользу главного тренера», – заявил журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис .

В минувшем регулярном чемпионате Ткачев провел только 4 матча из-за травмы и набрал 5 (1+4) очков. В плей-офф на его счету 10 (3+7) баллов за 13 игр при полезности «минус 7».

Действующее соглашение нападающего с годовой зарплатой в 120 млн рублей за сезон рассчитано до 2030 года.