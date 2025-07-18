40-летний Галак объявил о завершении карьеры. У вратаря 620 матчей за 17 сезонов в НХЛ

Ярослав Галак в 40 лет объявил о завершении карьеры.

Голкипер не выходил на лед в официальных матчах с 2023 года. В ноябре того же года «Каролина» расторгла с ним пробный контракт.

«В прошлом году я прошел летние сборы. Хотел выйти на лед в Бостоне, но понял, что это бесполезно. После этого я даже не пытался. Я официально завершаю карьеру.

Хочу поблагодарить свою семью, друзей, болельщиков и особенно жену Петру, которая была рядом со мной на протяжении всей моей карьеры.

Мне повезло, что я ушел из хоккея без серьезных травм. Некоторым ребятам пришлось заменить колени и тазобедренные суставы. Я же ухожу практически здоровым», – сказал Ярослав Галак .

Вратарь провел 620 матчей за 17 сезонов в НХЛ с учетом плей-офф. Он выступал за «Монреаль », «Сент-Луис», «Вашингтон», «Айлендерс », «Бостон», «Ванкувер» и «Рейнджерс».

Галак также участвовал в двух Олимпиадах и трех чемпионатах мира в составе сборной Словакии.