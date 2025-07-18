Черкас о Ларионове-младшем в СКА: «Грамотный, умный форвард – не уровень отца по мастерству, но гены есть. Потерпим и посмотрим, как он будет развиваться»

Сергей Черкас оценил уровень игры Игоря Ларионова-младшего.

26-летний форвард перешел в СКА, который возглавляет его отец.

– Сложно ли будет Ларионову-младшему адаптироваться в этой команде? Он игрок уровня СКА?

– Смотрел некоторые матчи «Торпедо» в прошлом сезоне, и местами Игорь выглядел очень неплохо. Грамотный, умный форвард, многое будет зависеть от его партнеров…

Скажу так: это не усиление команды, скорее, обновление. Появились новые люди на месте тех, кто уехал. Понятно, что многие делают акцент на том, что он сын главного тренера.

– А как иначе?

– Я всем говорю: давайте, ребята, потерпим и посмотрим, как он будет развиваться и выступать за СКА. На самом деле он играть может. Парень умненький. Как и отец.

Ларионов-старший тоже не мог похвастать большими габаритами, но все видел, здорово катался. Попробуй с ним что-то сделать. Раскидывал противников влево, вправо.

Игорь Игоревич по своему мастерству – не уровень отца, но гены все равно есть, – заявил бывший вратарь СКА Сергей Черкас .