Агент Ткачева: «Переговоров нет – «Авангард» расторгает контракт по своей инициативе. Есть регламент, пусть ему следуют»
Ранее стало известно, что 29-летний нападающий покинет «Авангард».
– Расскажите, что происходит в истории с «Авангардом» и Владимиром Ткачевым и какова ваша позиция?
– В клубе расторгают контракт с Владимиром Ткачевым по своей инициативе. Никакой позиции и переговоров нет.
– Но на официальных ресурсах омичей написано, цитирую, «хоккейный клуб «Авангард» обсуждает расторжение контракта с нападающим Владимиром Ткачевым».
– Удивительно слышать от «Авангарда», что они ведут с нами какой-то диалог по расторжению. Никакого диалога нет.
Есть регламент, пусть ему следуют. Все. Никакого диалога, повторюсь, нет, – сказал агент хоккеиста Шуми Бабаев.
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