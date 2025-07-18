Агент Ткачева: «Переговоров нет – «Авангард» расторгает контракт по своей инициативе. Есть регламент, пусть ему следуют»

Агент Владимира Ткачева прокомментировал расторжение контракта с игроком.

Ранее стало известно , что 29-летний нападающий покинет «Авангард».

– Расскажите, что происходит в истории с «Авангардом» и Владимиром Ткачевым и какова ваша позиция?

– В клубе расторгают контракт с Владимиром Ткачевым по своей инициативе. Никакой позиции и переговоров нет.

– Но на официальных ресурсах омичей написано, цитирую, «хоккейный клуб «Авангард» обсуждает расторжение контракта с нападающим Владимиром Ткачевым».

– Удивительно слышать от «Авангарда », что они ведут с нами какой-то диалог по расторжению. Никакого диалога нет.

Есть регламент, пусть ему следуют. Все. Никакого диалога, повторюсь, нет, – сказал агент хоккеиста Шуми Бабаев .

Зислис об уходе Ткачева из «Авангарда»: «Буше поставил условие – в клубе должен остаться либо он, либо Владимир. Выбор пал в пользу тренера»