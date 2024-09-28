10 796 человек посетили матч «Мюнхен» – «Баффало» в Германии. Встреча прошла в рамках NHL Global Series
10 796 человек посетили матч «Мюнхен» – «Баффало» в Германии.
Вчера состоялся выставочный матч в рамках NHL Global Series.
На арене SAP Garden в Мюнхене, команда из США одержала победу со счетом 5:0. Одну из шайб забросил уроженец Германии Джон-Джейсон Петерка.
Новый сезон НХЛ стартует 4 октября двумя матчами между «Нью-Джерси» и «Баффало» в Праге.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости