10 796 человек посетили матч «Мюнхен» – «Баффало» в Германии. Встреча прошла в рамках NHL Global Series

10 796 человек посетили матч «Мюнхен» – «Баффало» в Германии.

Вчера состоялся выставочный матч в рамках NHL Global Series .

На арене SAP Garden в Мюнхене, команда из США одержала победу со счетом 5:0. Одну из шайб забросил уроженец Германии Джон-Джейсон Петерка .

Новый сезон НХЛ стартует 4 октября двумя матчами между «Нью-Джерси» и «Баффало » в Праге.