Игроки «Баффало» приехали на матч с «Мюнхеном» в баварских кожаных шортах ледерхозе
Игроки «Баффало» приехали на матч с «Мюнхеном» в баварской национальной одежде.
Команды сыграют в рамках NHL Global Series.
Хоккеисты «Баффало» приехали на игру в баварских кожаных шортах ледерхозе.
Фото: x.com/BuffaloSabres
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть «Баффало»
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