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Игроки «Баффало» приехали на матч с «Мюнхеном» в баварских кожаных шортах ледерхозе

Игроки «Баффало» приехали на матч с «Мюнхеном» в баварской национальной одежде.

Команды сыграют в рамках NHL Global Series.

Хоккеисты «Баффало» приехали на игру в баварских кожаных шортах ледерхозе.

Фото: x.com/BuffaloSabres

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть «Баффало»
logoБаффало
фото
logoНХЛ
чемпионат Германии
logoМюнхен
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NHL Global Series
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