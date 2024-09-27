Выставочные матчи НХЛ. «Баффало» против «Мюнхена», «Вашингтон» – Коламбус», «Миннесота» сыграет с «Виннипегом»
Клубы НХЛ проводят выставочные матчи перед стартом нового сезона.
Предсезонные матчи НХЛ
«Мюнхен» – «Баффало» – 21:30
«Каролина» – Флорида» – 01:00
«Детройт» – Чикаго» – 02:00
«Вашингтон» – «Коламбус» – 02:00
«Айлендерс» – «Нью-Джерси» – 02:00
«Даллас» – Колорадо» – 03:00
«Миннесота» – «Виннипег» – 03:00
«Вегас» – «Юта» – 05:00
«Сиэтл» – Ванкувер» – 05:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс’‘
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