«Торпедо» разгромило «Амур» – 7:2. Это третья подряд победа нижегородцев в сезоне

«Торпедо» разгромило «Амур» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

В Хабаровске гости победили со счетом 7:2.

Эта победа стала для команды Игоря Ларионова третьей подряд. Ранее нижегородцы обыграли «Куньлунь» (4:2) и «Адмирал» (4:2).

«Торпедо » идет на пятом месте в таблице Западной конференции, набрав 11 очков в 11 матчах. «Амур » занимает 10-ю позицию на Востоке, имея 6 баллов после 9 игр.

Следующий матч «Торпедо» проведет с «Барысом», хабаровчане сыграют с «Ак Барсом».