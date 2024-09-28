«Торпедо» разгромило «Амур» – 7:2. Это третья подряд победа нижегородцев в сезоне
«Торпедо» разгромило «Амур» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
В Хабаровске гости победили со счетом 7:2.
Эта победа стала для команды Игоря Ларионова третьей подряд. Ранее нижегородцы обыграли «Куньлунь» (4:2) и «Адмирал» (4:2).
«Торпедо» идет на пятом месте в таблице Западной конференции, набрав 11 очков в 11 матчах. «Амур» занимает 10-ю позицию на Востоке, имея 6 баллов после 9 игр.
Следующий матч «Торпедо» проведет с «Барысом», хабаровчане сыграют с «Ак Барсом».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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