«Торпедо» забросило «Амуру» 3 шайбы за первые 9 минут гостевого матча. Вратарь «тигров» Бобков был заменен после 3-го гола

«Торпедо» забросило «Амуру» 3 шайбы за 8:28 со старта игры.

Клуб из Нижнего Новгорода проводит гостевой матч Фонбет Чемпионата КХЛ в Хабаровске (4:1, первый период).

В первой половине первого периода команда Игоря Ларионова забросила 3 безответные шайбы – отличились Михаил Абрамов (01:09), Сергей Гончарук (06:26) и Никита Артамонов (08:28).

Вратарь «тигров» Игорь Бобков был заменен после третьей шайбы. В игру вступил Дмитрий Лозебников.