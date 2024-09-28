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  • «Торпедо» забросило «Амуру» 3 шайбы за первые 9 минут гостевого матча. Вратарь «тигров» Бобков был заменен после 3-го гола
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«Торпедо» забросило «Амуру» 3 шайбы за первые 9 минут гостевого матча. Вратарь «тигров» Бобков был заменен после 3-го гола

«Торпедо» забросило «Амуру» 3 шайбы за 8:28 со старта игры.

Клуб из Нижнего Новгорода проводит гостевой матч Фонбет Чемпионата КХЛ в Хабаровске (4:1, первый период). 

В первой половине первого периода команда Игоря Ларионова забросила 3 безответные шайбы – отличились Михаил Абрамов (01:09), Сергей Гончарук (06:26) и Никита Артамонов (08:28). 

Вратарь «тигров» Игорь Бобков был заменен после третьей шайбы. В игру вступил Дмитрий Лозебников. 

Опубликовал: Александр Балабанов
logoАмур
logoТорпедо
logoИгорь Ларионов
logoИгорь Бобков
logoАндрей Мартемьянов
logoДмитрий Лозебников
logoСергей Гончарук
logoМихаил Абрамов
logoНикита Артамонов
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