39-летний Рылов из «Амура» проводит 800-й матч в КХЛ. Защитник играл за ЦСКА, «Спартак», «Динамо», «Ак Барс» и другие команды

Яков Рылов из «Амура» проводит 800-й матч в КХЛ.

Юбилейной стала игра в Хабаровске против «Торпедо » (1:4, второй период).

39-летний защитник по ходу карьеры выступал за ЦСКА , «Нефтехимик», «Ак Барс », «Динамо» Москва, «Металлург », «Спартак» и «Автомобилист».

В прошлом сезоне он провел 49 матчей за «Амур » с учетом плей-офф и набрал 15 (2+13) очков при полезности «плюс 4». В этом регулярном чемпионате на счету Рылова две игры.

Ранее стало известно , что после окончания нынешнего сезона российский хоккеист завершит карьеру.