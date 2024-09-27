Рейнгардт о 7 поражениях подряд: «Пытаемся переломить это. Есть немного времени, чтобы переосмыслить последние игры и снова показывать тот «Авангард», который хотят видеть болельщики»

Илья Рейнгардт подвел итоги игры против «Трактора» (2:4).

«Авангард» проиграл 7-й матч подряд. Нападающий клуба Рейнгардт сделал дубль в игре с «Трактором ».

«Третий период мы выиграли, после четвертой пропущенной шайбы счет был 2:0. Тяжело что-то говорить после седьмого проигрыша подряд. Пытаемся переломить это.

Дома будем играть с «Сибирью», и, думаю, у нас все получится. Забили гол «пять на пять», чего очень давно у нас это не было. Надеюсь, это станет ключевым моментом, когда мы сможем добыть победу.

У нас есть немного времени, чтобы переосмыслить последние игры, посмотреть видео и дома снова показывать тот «Авангард», который хотят видеть болельщики.

Моя результативность? Мне дают намного больше игрового времени, и мне нужно это оправдывать и доказывать каждую игру, что я заслуживаю. Хочется верить, что у меня получается», – сказал нападающий «Авангарда » Илья Рейнгардт .

«Авангард» в беде – проиграл седьмой матч подряд. Это самая длинная серия за 11 лет