Звягин о 7 поражениях «Авангарда» подряд: «Я уверен, что победы придут. Ребята ни на секунду не опускают руки, стараются создать перелом»

Сергей Звягин высказался о семи поражениях «Авангарда» подряд.

Сегодня команда проиграла «Трактору » (2:4).

– Я уверен по тому, какая атмосфера в раздевалке, как ребята бьются на льду, и какие игроки у нас собраны, что победы придут, наступит перелом. И он должен наступить в следующем матче.

– В чем причина такого количества удалений сегодня?

– Да, немного нехарактерно, что так много удалений было у нас. Думаю, эмоции возобладали. Может быть, чересчур было рвение отыграться.

Но для меня важнее в данный момент бесстрашие ребят, что они ни на одну секунду не опускают руки и стараются создать этот перелом, который мы все ждем, – сказал главный тренер «Авангарда » Сергей Звягин .