Звягин о 7 поражениях «Авангарда» подряд: «Я уверен, что победы придут. Ребята ни на секунду не опускают руки, стараются создать перелом»
Сергей Звягин высказался о семи поражениях «Авангарда» подряд.
Сегодня команда проиграла «Трактору» (2:4).
– Я уверен по тому, какая атмосфера в раздевалке, как ребята бьются на льду, и какие игроки у нас собраны, что победы придут, наступит перелом. И он должен наступить в следующем матче.
– В чем причина такого количества удалений сегодня?
– Да, немного нехарактерно, что так много удалений было у нас. Думаю, эмоции возобладали. Может быть, чересчур было рвение отыграться.
Но для меня важнее в данный момент бесстрашие ребят, что они ни на одну секунду не опускают руки и стараются создать этот перелом, который мы все ждем, – сказал главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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