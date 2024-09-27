Гру о 4:2 с «Авангардом»: «Звено Ткачев – Светлаков – Рыкманов задало тон матчу. Мы видели от них хорошую игру с шайбой и без нее, много борьбы, форчекинг»

Бенуа Гру высказался после матча против «Авангарда» (4:2).

«Я считаю, что в двух периодах мы показывали очень много хорошего. Также звено Ткачев – Светлаков – Рыкманов задало тон всей игре. Мы видели от них хорошую игру с шайбой и без нее, много борьбы, форчекинг.

Немаловажно, что заработало наше большинство и пришли голы. Отмечу и наше меньшинство.

Много было ошибок при переходе из обороны в атаку? Мы вели в счете 4:0 и хотели держать этот фокус и тонус все 60 минут, но, к сожалению, это не произошло. К тому же соперник оказывал давление – отставание в три или в четыре шайбы абсолютно не останавливает от того, что нужно играть и нагонять.

К тому же у «Авангарда » в составе хорошие игроки. Мы потеряли строгость игры в обороне, и здесь нам помогла твердая игра Зака Фукале. Третий период определенно был не лучшим для нас», – сказал главный тренер «Трактора » Бенуа Гру.