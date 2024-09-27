Леонтьев о 4:5 от «Лады»: «Парни отработали здорово. Проиграли по буллитам, но результат позитивный, игра понравилась. Были настрой, целеустремленность»
Олег Леонтьев подвел итоги матча с «Ладой» (4:5 Б).
– Получился открытый хоккей на встречных курсах. Обе команды создавали много голевых ситуаций.
Поначалу мы теряли концентрацию, пропускали голы из‑за своих ошибок. Но уныния не было, и мы знали, как выходить из этой ситуации. Перешли на три тройки, в хорошем темпе провели третий период.
Парни отработали здорово, и хотя мы проиграли по буллитам, но результат позитивный, игра понравилась. Были настрой, желание, целеустремленность.
– У вас была серия поражений из четырех матчей, как и у «Лады». Вы ждали открытый хоккей?
– Мы изучаем соперников, и «Ладу» смотрели. Знали, с чем столкнемся. Сюрпризов не оказалось, и мы были готовы к их выходам в нападении, – сказал главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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