Леонтьев о 4:5 от «Лады»: «Парни отработали здорово. Проиграли по буллитам, но результат позитивный, игра понравилась. Были настрой, целеустремленность»

Олег Леонтьев подвел итоги матча с «Ладой» (4:5 Б).

– Получился открытый хоккей на встречных курсах. Обе команды создавали много голевых ситуаций.

Поначалу мы теряли концентрацию, пропускали голы из‑за своих ошибок. Но уныния не было, и мы знали, как выходить из этой ситуации. Перешли на три тройки, в хорошем темпе провели третий период.

Парни отработали здорово, и хотя мы проиграли по буллитам, но результат позитивный, игра понравилась. Были настрой, желание, целеустремленность.

– У вас была серия поражений из четырех матчей, как и у «Лады». Вы ждали открытый хоккей?

– Мы изучаем соперников, и «Ладу» смотрели. Знали, с чем столкнемся. Сюрпризов не оказалось, и мы были готовы к их выходам в нападении, – сказал главный тренер «Нефтехимика » Олег Леонтьев.