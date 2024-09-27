Тренер «Нефтехимика» Озимак: «Словаков тянет к России, но политики на другой стороне. Здесь 80% хорошего, а на Западе – 30-40%»
– Вы уже давно живете в России. Уже прониклись страной, ее культурой?
– Россия очень близка нам, словакам. Поэтому я и решил работать здесь. Я тренировал в Америке, но там совсем все другое и люди другие.
Везде свои проблемы. По менталитету мне ближе русские люди – они хорошие, душевные, а Россия – красивая страна.
Мне здесь легко. Мой сын тоже жил в России, провел один сезон за команду школы «Нефтехимик» и планирует еще вернуться.
– Вам не понравился американский менталитет?
– Везде есть хорошие люди. Но в Америке очень много разных наций, такая смесь.
Здесь у нас живут славяне и здесь традиционные человеческие ценности, а на Западе иногда человек просто не понимает, что творится.
Была одна хорошая чешская актриса, ей 92 года, которая сказала: «Этот мир с ума сошел. Все, что творится, это уже перебор».
Скажем так, здесь 80% хорошего, а на Западе – 30-40%. Это могут сказать люди, которые жили и там, и там.
У нас людей больше тянет к России, но политики, к сожалению, на другой стороне. В Словакии 80% людей были рады, когда мы были на вашей стороне, – сказал тренер «Нефтехимика» Марцел Озимак.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий