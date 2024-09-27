Словацкий тренер «Нефтехимика» высказался о России.

– Вы уже давно живете в России. Уже прониклись страной, ее культурой?

– Россия очень близка нам, словакам. Поэтому я и решил работать здесь. Я тренировал в Америке, но там совсем все другое и люди другие.

Везде свои проблемы. По менталитету мне ближе русские люди – они хорошие, душевные, а Россия – красивая страна.

Мне здесь легко. Мой сын тоже жил в России, провел один сезон за команду школы «Нефтехимик» и планирует еще вернуться.

– Вам не понравился американский менталитет?

– Везде есть хорошие люди. Но в Америке очень много разных наций, такая смесь.

Здесь у нас живут славяне и здесь традиционные человеческие ценности, а на Западе иногда человек просто не понимает, что творится.

Была одна хорошая чешская актриса, ей 92 года, которая сказала: «Этот мир с ума сошел. Все, что творится, это уже перебор».

Скажем так, здесь 80% хорошего, а на Западе – 30-40%. Это могут сказать люди, которые жили и там, и там.

У нас людей больше тянет к России, но политики, к сожалению, на другой стороне. В Словакии 80% людей были рады, когда мы были на вашей стороне, – сказал тренер «Нефтехимика» Марцел Озимак.