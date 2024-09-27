Выставочный матч «Тампы» с «Нэшвиллом» перенесен из-за последствий урагана «Хелен»

Матч «Тампы» и «Нэшвилла» перенесен из-за последствий урагана «Хелен».

Выставочная игра, которая должна была пройти сегодня на Amalie Arena , была перенесена на 7 октября.

Из-за урагана погибли не менее 40 человек в четырех штатах США.