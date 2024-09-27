Выставочный матч «Тампы» с «Нэшвиллом» перенесен из-за последствий урагана «Хелен»
Матч «Тампы» и «Нэшвилла» перенесен из-за последствий урагана «Хелен».
Выставочная игра, которая должна была пройти сегодня на Amalie Arena, была перенесена на 7 октября.
Из-за урагана погибли не менее 40 человек в четырех штатах США.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Тампы»
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