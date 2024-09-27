Овечкин стоит 1500, Кучеров – 2200, Панарин – 2000 в фэнтези нового сезона НХЛ на Спортсе’‘

Стали известны цены российских звезд НХЛ в фэнтези на Спортсе’‘.

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин получил цену 1500, Никита Кучеров из «Тампы» – 2200, Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс») – 2000.

Вратари Андрей Василевский и Игорь Шестеркин, представляющие «Тампу» и «Рейнджерс», стоят по 1500.

Защитник «Юты» Михаил Сергачев – 1000.

Запуск фэнтези НХЛ-2024/25 на Спортсе’’ – в ближайшее время.

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