Форвард «Ак Барса» Кошелев о 4:3 с «Ладой»: «В перерыве Марченко взбодрил ребят, напомнил, что нужно не в хоккейчик играть, а работать»
Семен Кошелев оценил победу «Ак Барса» над «Ладой» (4:3).
– В какой-то момент матча «Ак Барс» потерял концентрацию. За счет чего удалось переломить ход встречи?
– В перерыве Алексей Марченко взбодрил ребят, напомнил, что нужно не в хоккейчик играть, а работать. Отсюда получились две трудовые шайбы, дальше правильно доиграли этот матч.
– Не все удачно складывалось у вашего звена в этом сезоне, психологически было важно забросить эту шайбу?
– Само собой, всегда приятно забивать. Не станем останавливаться на этом голе, будем стремиться к большему.
– В прошлой игре вы достигли отметки в 100 передач. Что для вас значит это число?
– Приятное достижение, трудный путь преодолел до этого числа. Буду стремиться к следующему юбилею, – сказал нападающий «Ак Барса».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Ак Барса»
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