Форвард «Ак Барса» Кошелев о 4:3 с «Ладой»: «В перерыве Марченко взбодрил ребят, напомнил, что нужно не в хоккейчик играть, а работать» 

Семен Кошелев оценил победу «Ак Барса» над «Ладой» (4:3).

– В какой-то момент матча «Ак Барс» потерял концентрацию. За счет чего удалось переломить ход встречи?

– В перерыве Алексей Марченко взбодрил ребят, напомнил, что нужно не в хоккейчик играть, а работать. Отсюда получились две трудовые шайбы, дальше правильно доиграли этот матч.

– Не все удачно складывалось у вашего звена в этом сезоне, психологически было важно забросить эту шайбу?

– Само собой, всегда приятно забивать. Не станем останавливаться на этом голе, будем стремиться к большему.

– В прошлой игре вы достигли отметки в 100 передач. Что для вас значит это число?

– Приятное достижение, трудный путь преодолел до этого числа. Буду стремиться к следующему юбилею, – сказал нападающий «Ак Барса ».