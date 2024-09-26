Сафин о том, как расслабляется: «Массаж, баня. Я непьющий хоккеист. Мне не нужен алкоголь для того, чтобы радоваться жизни»
Нападающий «Лады» Остап Сафин рассказал, как расслабляется после матчей.
– «Балтика» стала одним из спонсоров КХЛ. Пьешь пиво?
– Я непьющий хоккеист.
– Как расслабляешься?
– Массаж, баня, дом. Мне не нужен алкоголь для того, чтобы радоваться жизни, – сказал нападающий «Лады» Остап Сафин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
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