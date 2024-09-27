Коледов о серии поражений «Авангарда»: «Не надо делать из вратаря соперника Третьяка. Нужен какой-то «грязный» гол, «тачдаун». Это даст эмоций команде»

Павел Коледов высказался о неудачах «Авангарда».

После 3 побед на старте сезона омичи потерпели 5 поражений подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ при 8 заброшенных шайбах на этом отрезке. Сегодня команда проведет гостевой матч с «Трактором».

– Я думаю, все приходит через труд. Работа, работа и еще раз работа. Нужно заслужить везение. И, конечно, добавить в реализации моментов. Шансы у нас есть в каждом матче, мы их создаем. Страдает именно реализация. Не надо делать из вратаря соперника Третьяка. Больше бросать, идти на добивание. Можно много разглагольствовать на эту тему, надо просто выходить и на льду доказывать, что мы способны обыгрывать любую команду.

– Собирались отдельно командой обсудить ситуацию?

– Разговариваем после игр каждый раз. На следующий день. Сразу после матча много эмоций, можно наговорить лишнего. На следующий день с остывшей головой общаемся. Матч в Ярославле в целом был неплох, к сожалению, в равных составах от нас пока нет заброшенных шайб. Нужно реализовывать моменты.

– С «Локомотивом» получилось хорошо начать, повели в счете. То есть сделали выводы из предыдущих матчей, когда нам не удавался именно старт.

– Сто процентов. Нам стоило и дальше наседать после первой заброшенной шайбы, пытаться забить еще. Но пропустили ответный гол. Несмотря на это, сам матч в Ярославле по содержанию был намного лучше, чем все наши предыдущие игры, в которых мы уступили.

– Чего все-таки не хватает в равных составах?

– Нужен какой-то «грязный» гол. Полезть туда, закопать шайбу вместе с собой, занести «тачдаун» (занесение мяча в зачетную зону в американском футболе – Спортс’‘). Это даст эмоций команде. Когда не идет 5 на 5, начинается нервозность, чувство, что у нас не получается – чисто психологический момент. Такие вещи переламываются только вот такими голами, на характере, – сказал Коледов.