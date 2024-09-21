Андрей Коваленко о проблемах «Торпедо»: «Этот вопрос – к новым лидерам. Команда молодая, она обязана прибавлять. Выводы делать рано, тот же СКА только критикуют, но армейцы набирают ход»

Андрей Коваленко высказался о проблемах «Торпедо» на старте сезона.

Команда под руководством Игоря Ларионова набрала 5 очков в 7 играх и занимает 8-е место в таблице Западной конференции.

– Бывший клуб вашего сына Николая – последний по потерянным очкам в Западной конференции КХЛ. Что происходит?

– Этот вопрос – прежде всего к новым лидерам «Торпедо». Команда процентов на тридцать обновилась. И те молодые хоккеисты, которые уже не первый сезон в команде, должны быть готовы заменить ушедших лидеров, повести за собой.

Летунов , Ян, Фирстов , Ларионов-младший – список талантливых ребят, которым надо делать шаг вперед, в «Торпедо» длинный.

– Многие считают, что «Торпедо» подкосил прошлогодний уход второго тренера Козырева. В «Северстали» он уже создал интересную команду, а вот «Торпедо» пошло по нисходящей. Согласны с этим?

– На мой взгляд, это крайне упрощенная теория. Тренерский штаб – это коллектив единомышленников, но основные решения всегда принимает главный тренер. Он несет за них ответственность и он же выдерживает все давление.

Поэтому в первую очередь мощный сезон «Торпедо» в 2023 году связан с главным тренером, с Игорем Ларионовым. Так вам скажет любой профессионал. Хотя и Андрей Козырев, как показало время, – сильный тренер.

– Скептики говорят, что, учитывая плотность на Западе, «Торпедо» в нынешней ситуации рискует не попасть в плей-офф. Они правы?

– Очень поспешные выводы. И вообще в хоккее делают выводы не осенью, а весной. Вспоминаю свой сезон 2006 года в Череповце, когда мы в сентябре побеждали всех подряд, а потом начали останавливаться и не вышли в плей-офф.

Посмотрите, как стартовал тот же СКА – и в этом сезоне, и в прошлом. Второй сентябрь его только и критикуют, но, как и год назад видно, что с каждым матчем армейцы набирают ход.

Надеюсь, что по этому же графику пойдет и «Торпедо». У нижегородцев молодая команда, и она по ходу чемпионата обязана прибавлять, – считает олимпийский чемпион.