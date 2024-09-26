СКА не заявил Деанджело на сезон из-за контракта Галимова. Эмиль получает 40 млн рублей, его зарплата не учитывается в потолке, так как форвард вне заявки – КХЛ может применить санкции к клубу («СЭ»)
Ранее Роман Ротенберг рассказал, что петербургский клуб хочет обменять Эмиля Галимова. Срок соглашения игрока рассчитан до 31 мая 2026 года.
СКА, несмотря на объявление однолетнего контракта с американским защитником Тони Деанджело, еще не заявил хоккеиста на сезон КХЛ.
По данным «Спорт-Экспресса», это может быть связано с ситуацией вокруг контракта Эмиля Галимова.
Формально СКА уже вписывается в потолок в 900 миллионов рублей даже с учетом Деанджело благодаря понижению зарплаты защитника Александра Никишина.
Также сообщается, что СКА не внес в заявку на сезон нападающего Эмиля Галимова, хотя его контракт с зарплатой в 40 миллионов рублей в год действует до конца сезона-2025/26. При этом, согласно статье 33 Спортивного регламента КХЛ, в случае невключения игрока в заявку к клубу могут быть применены дисциплинарные санкции.
«Нападающий Эмиль Галимов включен в список игроков основной команды ХК СКА, но не заявлен на текущий сезон КХЛ в связи с тем, что не выполнены все требования включения в заявку, указанные в статье 36 Спортивного регламента КХЛ.
Зарплата данного игрока не учитывается в потолке зарплат хоккеистов клуба. Лига может оставить за собой право не допускать игроков по новым дозаявкам основной команды, пока не будут исправлены недочеты в ранее присланных дозаявках», – прокомментировали ситуацию в пресс-службе КХЛ.
Какой из пунктов статьи 36 повлиял на невключение Галимова в заявку СКА, в лиге не сообщили. Вероятно, Деанджело будет заявлен на сезон за СКА после разрешения ситуации с Галимовым.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий