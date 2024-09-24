Ротенберг о Галимове: «Ищем ему обмен. Возможно, решим вопрос в ближайшие дни. Мы работаем над этим, все не так просто, как кажется»

Роман Ротенберг рассказал, что СКА хочет обменять Эмиля Галимова.

Срок соглашения игрока рассчитан до 31 мая 2026 года.

– Какова судьба Эмиля Галимова?

– Что касается Галимова, сейчас мы ищем ему обмен. С ним мы расстаемся. Возможно, этот вопрос решим в ближайшие дни. Мы работаем над этим, все не так просто, как кажется.

Вы знаете, что сейчас в лиге многие игроки остались без работы. Сильные ребята, олимпийские чемпионы, обладатели Кубка Гагарина – остались вообще без работы.

Мы делаем все возможное, чтобы найти нашим ребятам работу. Помогаем, как можем в рамках регламента КХЛ , – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.