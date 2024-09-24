Ротенберг о Галимове: «Ищем ему обмен. Возможно, решим вопрос в ближайшие дни. Мы работаем над этим, все не так просто, как кажется»
Роман Ротенберг рассказал, что СКА хочет обменять Эмиля Галимова.
Срок соглашения игрока рассчитан до 31 мая 2026 года.
– Какова судьба Эмиля Галимова?
– Что касается Галимова, сейчас мы ищем ему обмен. С ним мы расстаемся. Возможно, этот вопрос решим в ближайшие дни. Мы работаем над этим, все не так просто, как кажется.
Вы знаете, что сейчас в лиге многие игроки остались без работы. Сильные ребята, олимпийские чемпионы, обладатели Кубка Гагарина – остались вообще без работы.
Мы делаем все возможное, чтобы найти нашим ребятам работу. Помогаем, как можем в рамках регламента КХЛ, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт СКА
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости