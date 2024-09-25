Ротенберг о Деанджело в СКА: «У Тони прадедушка и прабабушка – итальянцы. Идет культурный обмен. Растрелли застраивал Петербург, пересечений много. Итальянцы близки к россиянам»

Роман Ротенберг рассказал о том, почему Энтони Деанджело решил перейти в СКА.

– Как вам удалось подписать контракт с Деанджело?

– Всегда стараемся собрать лучших игроков. Актив хоккейного клуба – это хоккеисты. Для нас подписание Деанджело дорогого стоит. Он имел много разных вариантов. Мы с ним много общались, и даже не один месяц, общение шло очень долго.

Тони задавал очень много вопросов, он умный хоккеист. Деанджело спрашивал, в какой хоккей мы играем, как тренируемся, какой у нас график, какая у нас база и качество льда. Интересовался даже тем, какое оборудование стоит в тренажерном зале, есть ли те тренажеры, которые ему нужны.

Очень детальный разговор был про город. Он ведь никогда не был в России, и вот впервые приехал в Санкт‑Петербург. Выбрал лучший город для первого визита в Россию. А ведь у Тони очень интересная семья: прадедушка и прабабушка – итальянцы, эмигрировали из Сицилии в Нью‑Йорк.

Обсуждали культуру, говорили о русском духе и о том, чем живет и дышит Санкт‑Петербург. Идет большой культурный обмен. Архитектор Франческо Растрелли застраивал Санкт‑Петербург, на берегу Волги есть город, названный в честь итальянского коммуниста Пальмиро Тольятти. Пересечений можно найти очень много, и мы с Тони много говорили об истории нашей страны. Итальянцы очень близки к россиянам, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.