Ротенберг о Деанджело в СКА: «У Тони прадедушка и прабабушка – итальянцы. Идет культурный обмен. Растрелли застраивал Петербург, пересечений много. Итальянцы близки к россиянам»
– Как вам удалось подписать контракт с Деанджело?
– Всегда стараемся собрать лучших игроков. Актив хоккейного клуба – это хоккеисты. Для нас подписание Деанджело дорогого стоит. Он имел много разных вариантов. Мы с ним много общались, и даже не один месяц, общение шло очень долго.
Тони задавал очень много вопросов, он умный хоккеист. Деанджело спрашивал, в какой хоккей мы играем, как тренируемся, какой у нас график, какая у нас база и качество льда. Интересовался даже тем, какое оборудование стоит в тренажерном зале, есть ли те тренажеры, которые ему нужны.
Очень детальный разговор был про город. Он ведь никогда не был в России, и вот впервые приехал в Санкт‑Петербург. Выбрал лучший город для первого визита в Россию. А ведь у Тони очень интересная семья: прадедушка и прабабушка – итальянцы, эмигрировали из Сицилии в Нью‑Йорк.
Обсуждали культуру, говорили о русском духе и о том, чем живет и дышит Санкт‑Петербург. Идет большой культурный обмен. Архитектор Франческо Растрелли застраивал Санкт‑Петербург, на берегу Волги есть город, названный в честь итальянского коммуниста Пальмиро Тольятти. Пересечений можно найти очень много, и мы с Тони много говорили об истории нашей страны. Итальянцы очень близки к россиянам, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий