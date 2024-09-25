Каменский о снижении зарплаты Никишина в СКА: «Если все оформлено правильно, в соответствии с регламентом, какие могут быть вопросы?»

Валерий Каменский высказался о снижении зарплаты Александра Никишина в СКА.

Ранее сообщалось , что СКА перед приходом Энтони Деанджело переподписал контракт с Никишиным с понижением заработной платы.

– Хорошо это или плохо, надо у Никишина спрашивать.

– Нельзя это считать лазейкой в обход потолка зарплат?

– У нас есть определенная организация, осуществляющая надзор. Если все оформлено правильно, в соответствии с регламентом, то какие могут быть вопросы?

С точки зрения спортивной составляющей, для КХЛ приезд игрока с таким опытом в НХЛ – это здорово. Но надо еще посмотреть, как он будет выступать здесь. Будем судить по результату, – сказал олимпийский чемпион, вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский.